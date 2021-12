Ivete Sangalo curte últimas horas do Carnaval como foliã

Depois de trazer o mundo e levar pra casa o prêmio de Música do Carnaval, a cantora Ivete Sangalo aproveita o crepúsculo do Carnaval dos Carnavais no Camarote da Veveta, espaço idealizado por ela que se revelou a grande novidade da folia, congregando personalidades, artistas, empresários e amigos. Ivete, que está acompanhada do marido, Daniel Cady, e de amigas como Vanessa da Mata – com quem dividiu os microfones no trio que comandou mais cedo, no Campo Grande -, agora relaxa e recebe, de frente pro mar, o oceano de carinho e admiração dos fãs. O mundo veio e se curvou.

