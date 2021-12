Itacaré Eco Resort reabre após dois anos de reforma

Um dos destinos mais disputados neste final de ano, para o Réveillon, é Itacaré, no sul da Bahia, que contará com grandes festas e grandes atrações como Alok e Ivete Sangalo. E o Itacaré Eco Resort, depois de passar dois anos em reforma para melhorias, promete ser um dos hotéis mais procurados da região nesta temporada. Uma das grandes novidades do empreendimento é que a Breton, referência em móveis de luxo, está assinando toda sua mobília, com os objetos de design exclusivo da marca, que na Bahia é franqueada pela empresária Jô Abreu e gerenciada por Márcio Sobral.

