Irmãos Macêdo farão show de abertura do Carnaval do Pelô

Uma festa com repertório e alegria que promete relembrar todas as décadas de Carnaval, desde a criação da primeira guitarra elétrica do Brasil até o surgimento da Guitarra Baiana. Este é o megaevento anunciado para sexta-feira, 21, às 20h, no Largo do Pelourinho, quando os Irmãos Macêdo farão o show de abertura do Carnaval do Pelô. A realização é do Governo do Estado. No palco, Armandinho, Betinho, Aroldo e André Macêdo vão celebrar os 70 anos de criação do trio elétrico, projeto de seu pai Osmar Macêdo.

