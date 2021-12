Influenciadoras digitais promovem bazar em Salvador

As digital influencers Carol Lisboa, Cris Roccon e Julia Sampaio irão promover mais um bazar, desta vez no dia 7 de dezembro, a partir das 10h. A edição ocorrerá no Cocar Showroom Brands, no Rio Vermelho, e contará com mais de 500 peças novas e semi-novas, como roupas, bolsas, sapatos, óculos e acessórios.

