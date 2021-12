Império do Axé será o tema Camarote do Nana em 2020

Confirmado no Carnaval de 2020 no mesmo endereço, onde era o Salvador Praia Hotel, em Ondina, o Camarote do Nana vai ter como tema “O Império do Axé”. A ideia dos sócios empresários Hugo Ramos, Sandro Ferreira e Fred Boat é fazer uma grande homenagem ao ritmo que movimenta a folia na Bahia.

Para isso, na programação de atrações haverá nomes como Bell Marques, Léo Santana, Harmonia do Samba e Denny Denan. Além disso, haverá um show especial que reunirá os artistas Pierre Onassis, Adelmo Casé e Magary Lord, no dia 23 de fevereiro (domingo).

Pierre dará início a apresentação, seguido de Adelmo e, posteriormente Magary. Ambos estarão, hora sozinhos, hora juntos, com um repertório especial, em uma só celebração ao ritmo.

