Henri Castelli é presença confirmada no fim de ano do Itacaré Eco Resort

O ator Henri Castelli marcará presença no Itacaré Eco Resort, localizado na paradisíaca Itacaré, no sul da Bahia, durante o período de ano novo. Além de Henri, que é convidado vip do Réveillon N1, o eco resort, que passou por reformas e melhorias, hospedará outras celebridades, como o joalheiro Carlos Rodeiro e o casal Aurora Mendonça e Fernando Torquatto.

Os hóspedes do Itacaré Eco Resort poderão aproveitar o Réveillon privativo do hotel, que oferece pacotes de 5 noites para o final de ano, que incluem buffet noturno, além de ceia e música ao vivo na virada do ano.

O resort, situado na Reserva de Itacaré Serra Grande, a 100 metros da praia São José, tem como ponto forte a união entre turismo e preservação. O hotel integra a natureza com o conforto característico das acomodações de alto padrão e das áreas de lazer, formadas pelos mais diversos ambientes pensados para toda família, e compostas por piscinas, sauna, spa e brinquedoteca.

Além desses, o resort conta ainda com uma nova academia, formada pelos equipamentos da marca Matrix. Soma-se aos atrativos do resort, a bem elaborada gastronomia do Restaurante Mãe Josepha, que prepara pratos com ingredientes locais e sazonais.

