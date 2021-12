Hari Hartmann será o novo presidente do Sindvest

Na próxima segunda-feira, 16, acontece na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), às 18h30, a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato da Indústria de Vestuário e Artefatos de Joalheria e Bijuteria do Estado da Bahia (Sindvest). Na oportunidade, o atual presidente Waldomiro Vidal de Araújo Filho transferirá o cargo para Hari Hartmann, diretor da indústria têxtil Polo Salvador, que assume o mandato para o triênio 2019/2022.

Entre as presenças garantidas no evento estão a do presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Pimentel, e do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Rafael Cervone, além de representantes de diversos setores da Fieb e entidades de classe.

