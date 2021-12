Gonzalo Fournier, Cônsul da Espanha, recebeu a Comenda 2 de Julho

A Assembleia Legislativa concedeu nesta quinta-feira, 12, a partir das 10h, no Plenário Orlando Spínola, a maior honraria do Parlamento da Bahia, a Comenda 2 de Julho, ao cônsul geral da Espanha no Nordeste do Brasil, Gonzalo Fournier. A iniciativa da homenagem foi do deputado Vitor Bonfim (PL). No projeto de resolução, o parlamentar destaca que Gonzalo Fournier é diplomata de carreira desde 2001 e cônsul da Espanha em Salvador desde 2016.

