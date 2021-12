Georges Aubert será espumante exclusivo do Camarote da Veveta

Fabricado pela CRS Brands, o premiado Georges Aubert será o espumante exclusivo do Camarote da Veveta. A marca levará suas versões Brut e Brut Rosé, elaborados respectivamente com uvas Chardonnay e Pinot do Noir, e o Nature (produzido com 100% de Pinot Noir pelo método tradicional francês, em que a segunda fermentação que forma a bolha acontece dentro da garrafa) aos convidados de um dos camarotes mais desejados da folia, localizado no circuito Barra-Ondina. Além disso, os foliões do Camarote Bradesco Píer poderão degustar, em uma ação específica, o frescor das borbulhas finas e brilhantes de Georges Aubert Brut. As ações em Salvador fazem parte da estratégia da empresa de ampliação do consumo da refrescante bebida no Verão.

