Fórum de Pessoas da Amcham acontece nesta quinta

Uma empresa e uma orquestra têm muita coisa em comum: a equipe precisa estar afinada, a cooperação é essencial e os talentos têm que ter espaço para brilhar.

O papel do líder, que deve ser o orquestrador dessa harmonia, será debatido por Ubiratan Marques, maestro da Orquestra AfroSinfônica, e João dos Santos, presidente da Kordsa Brasil (eleita uma das melhores empresas para se trabalhar do prêmio GPTW de 2018), no ‘Fórum de Pessoas da Amcham – O líder orquestrador’ em Salvador, que vai acontecer nesta quinta-feira (28), das 8h às 12h30, no Teatro Diplomata, em Patamares.

Também no evento, Cleri Inhauser, diretor de recursos humanos da Nokia para a América Latina, compartilha os aprendizados e desafios de sua área rumo à transformação estratégica e a Monja Heishin debate a importância da empatia e a prática de foco e concentração.

adblock ativo