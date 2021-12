Forró do Lago 2020 já tem data para acontecer

Uma das festas mais tradicionais do São João na Bahia, o Forró do Lago já tem data para acontecer. O evento, que acontece na cidade de Santo Antônio de Jesus (190km de Salvador) será no dia 20 de junho de 2020. Os ingressos do festival estarão sendo vendidos “no escuro” a partir desta sexta-feira, 29, e estarão com preço promocional devido a Black Friday.

