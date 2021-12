Fernanda Paes Leme compra casa no Santo Antônio Além do Carmo

A atriz Fernanda Paes Leme, já habitué da Bahia, acaba de adquirir um imóvel no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Quem vai cuidar do projeto de reforma é o arquiteto Adriano Mascarenhas, do escritório Sotero Arquitetos. Em conversa com o Anota Bahia, ele contou mais detalhes: “Ela adquiriu uma casa de arquitetura colonial, típica do bairro, com vista magnífica para a Baía de Todos-os-Santos, que deverá sofrer uma reforma visando à sua modernização interior. Na pauta, muita luz e vista farta para o exterior, espaços amplos e acolhedores para ela e seus amigos. A obra deve começar ainda este ano”, nos contou.

Carolina Dias inaugurou nova clínica na Pituba com projeto da GW Arquitetos

Com forte atuação no mercado de saúde, emagrecimento e estética avançada, a Clínica Carolina Dias acaba de inaugurar sua nova estrutura, localizada na Pituba. O projeto do espaço, que possui 120 m², leva assinatura do escritório GW Arquitetos, dos profissionais Caroline Gaspar e Cauã Witzke. A dupla buscou um conceito minimalista e moderno, com traços de sustentabilidade, naturalidade, bem-estar e qualidade de vida na concepção de cada detalhe.

Nutricionista dá dicas de saúde, nutrição e esporte para o Verão

O verão é uma das épocas mais aguardadas do ano, principalmente por aqueles que esperam dias de sol e calor para curtir o melhor das férias. No entanto, devido às altas temperaturas, é preciso tomar cuidados adicionais. O Dr. Leone Gonçalves, nutricionista e preparador físico, explica o motivo de redobrarmos os cuidados durante o verão: “Além da necessidade de hidratação constante, o calor representa um inimigo para a circulação sanguínea, porque as veias do corpo se dilatam, o que pode causar inchaço, formigamento, sensação de peso e até dor nas pernas e nos pés. Sendo assim, manter uma alimentação equilibrada e redobrar os cuidados com a saúde são fundamentais”. Confira as cinco dicas de saúde, nutrição e esporte, dadas pelo profissional, para passar o verão com o corpo em dia:

1 - Não pule refeições e consuma mais verduras, frutas e proteínas. “Sentimos menos fome porque no verão há uma redução em nossa taxa de metabolismo basal. Coma também proteínas em todas as refeições para manter a massa muscular e também deixar seu metabolismo mais acelerado, já que é um nutriente com efeito térmico maior, ou seja, você gasta mais calorias quando consome proteínas.

2 - Fique hidratado. “Estar hidratado é extremamente importante no verão. Manter-se hidratado ajuda a reduzir casos de insolação e também previne cãibras ao se exercitar. Com hidratação apropriada, o combate às toxinas também será mais efetivo, uma vez que os poderes antioxidantes e imunológicos do corpo se fortalecem e ajudam a eliminar radicais livres”.

3 - Faça os seus exercícios físicos pela manhã. “O exercício físico é fundamental para manter o organismo em seu melhor funcionamento, assim como um importante agente no processo de eliminação de toxinas. Os melhores horários para treinos são antes das 9h ou depois das 17h se não houver como treinar pela manhã”.

4 - Pratique esportes na piscina ou no mar. “Esportes aquáticos são muito bons para trabalhar vários grupos musculares do corpo e com baixo impacto às articulações. Natação, hidroginástica e polo aquático são boas opções, exigem muito equilíbrio e concentração, além de promoverem o fortalecimento das pernas, braços e abdômen”.

5 - Diminua a ingestão de bebidas alcoólicas no verão. “Embora muitos apreciem tomar uma cervejinha gelada para combater o calor, é importante reduzir o consumo de bebidas alcoólicas de um modo geral. Isso porque o álcool provoca desidratação no organismo”, finaliza.

Aquele abraço

Para Bel Borba, que promete ter um 2020 especial. O artista plástico está em processo de produção de diversas novidades em seu ateliê localizado em Salvador. Ele vai entregar um mural para ser colocado no Plano Inclinado Gonçalves, localizado no Centro Histórico. Além disso, está preparando uma série especial de esculturas que devem ganhar exposição por diversas cidades e, por fim, fará uma intervenção em homenagem às baianas de acarajé no bairro de Amaralina.

TENHO DITO...

“O Instagram é uma narrativa. As pessoas criam uma ficção da própria vida. Sentem-se mais interessantes, desejáveis. Postar virou um vício” Walcyr Carrasco, autor e escritor.

ESTADO de NERVOS

O estilista italiano Giorgio Armani disse certa vez, ao ser vítima de produtos piratas, que se você é copiado é porque está fazendo a coisa certa. Ele está certo. Mas, com certeza, com tamanho talento, jamais deve ter copiado alguém. As pessoas que o fazem colocam-se sempre em um plano de inferioridade. Elas precisam sempre olhar para o alto, para enxergar o que fazer e como fazer – querem desenhar com a mão alheia. E como a inspiração lhes falta, e muitas vezes o dom também, só lhes resta copiar e copiar e copiar.

ANOTAaí

Após o Carnaval, o Teatro Castro Alves irá receber, nos próximos meses, alguns shows especiais com grandes nomes da música popular brasileira, dentre os quais vale destacar:

• Ângela Ro Ro, que após três anos de ausência, volta à cidade com o show comemorativo Ângela Ro Ro: 40 Anos de Amor à Música. A apresentação acontece no dia 17 de abril, sexta-feira, a partir das 21h.

• Lenine, de quem não é sem razão que se diz um cantautor: o artista que canta as próprias composições. Dono de assinatura própria com seu violão multifônico e percussivo, ele faz show por aqui no dia 25 de abril, sábado, às 21h.

• Zizi e Luiza Possi, cuja cumplicidade de mãe e filha sempre marcou as apresentações que fizeram juntas ao longo de suas carreiras. Elas resolveram celebrar essa sinergia entre gerações nos palcos e, pela primeira vez, estreiam uma turnê juntas. Em Salvador, a apresentação será no dia 17 de maio, domingo, às 20h.

Viiiiiiiiiip

Circuito off

Os médicos Paula e André Angrisani fugiram da folia este ano e o destino foi bem longe do Carnaval de Salvador. O casal está passeando pela Europa, desbravando lugares como Londres, Paris e Lisboa, fazendo um circuito especial, cultural e gastronômico.

Especialização

O Dr. Leonardo Cortizo, especialista em angiorradiologia e cirurgia endovascular, passou uma temporada em Zurique, onde fez um curso de especialização ao lado de grandes nomes da cirurgia vascular europeia. Trata-se do Bard Advance Course, ministrado pelo Prof. Dr. Nils Kucher. O principal foco do curso é a cirurgia endovascular avançada, expondo a complexidade desse modo de intervenção. Cortizo é um dos membros da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e esteve lá com os profissionais Cláudio Parra (MG), Elias Noory (Alemanha) e Thiago Barroso (DF).

Bate e volta

O diretor de vendas da Saccaro, João Saccaro, saiu de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e desembarcou esta semana em Salvador, especialmente para prestigiar o encerramento da CasaCor Verão Bahia, que aconteceu na Ilha dos Frades. João – que é filho de Albino Saccaro, fundador da label – contou que ainda este ano a marca voltará a ter uma loja na capital baiana.

Mortalha

A festa Mudei de Mortalha, que tem como atração o projeto musical Mudei de Nome, lotou a Alameda das Grifes do Shopping da Bahia, em Salvador, na noite da última terça-feira (18). A festa, que trouxe o clima dos antigos carnavais, teve lista do promoter Ginno Larry e contou com a presença de Kyioko Sangalo.

adblock ativo