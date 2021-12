Fausto Franco recebeu franceses para almoço no Amado

Fausto Franco, Secretário de Turismo da Bahia, recebeu, no último domingo (08), no Restaurante Amado, um trio de franceses que estava a caminho de Ilhéus para visitar algumas fazendas de cacau por conta da Missão Prospectiva Marketing Territorial França-Brasil, festival patrocinado pelo Governo do Estado.

Referências em suas respectivas áreas de atuação, o encontro de acolhida no Amado ainda contou com a presença de Patricia Orrico, gerente da FIEB, que acompanhou os visitantes ao Sul da Bahia.

Vieram para o intercâmbio sobre chocolate e turismo: Valentine Tibère, consultora, escritora e especialista em cacau e chocolate que escreveu o primeiro guia francês sobre degustação de barras de chocolate, o “101 chocolats à découvrir”, Christophe Bertrand, Secretário da Confederação Francesa de Chocolate e dono da marca de chocolate chamada À la reine Astrid, e, Frédéric Avierinos, Diretor Geral da Associação de Entidades de Turismo, EDV. Foto: Anota Bahia.

