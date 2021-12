Exclusivo: Tom Kray vai puxar bloco no Carnaval de Salvador com figurino da Triton

O Anota Bahia teve acesso, com exclusividade, ao figurino que o cantor Tom Kray vai vestir na sexta-feira, quando puxa o Bloco Fissura no Circuito Barra-Ondina. Reconhecido como um dos maiores puxadores de trio do mundo, Tom Kray terá seu figurino assinado pela Triton, uma das principais marcas em estilo e lifestyle urbano do mundo. Emergindo de uma onda de transformação pessoal, a roupa vai ressaltar o conceito do bloco evocando o tripé atitude forte, ousadia e originalidade. O tom único reforça a urbanidade presente na construção e servirá de premissa para a interação entre iluminação, decoração do trio e o cantor.

