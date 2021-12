Ex-ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, vai lançar livro em Salvador

O ex-ministro do Trabalho e Emprego e presidente do PDT, Carlos Lupi, estará em Salvador nesta sexta-feira, 13, às 10h, para lançar seu livro “Um Golpe contra os Trabalhadores”. O evento vai acontecer no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, no centro da cidade.

Veja mais notícias no www.anotabahia.com

adblock ativo