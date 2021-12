Evento vai debater o mercado de energia eólica e solar na Bahia

O Bahia Energy Meeting, que vai acontecer de 3 a 5 de dezembro, no Senai-Cimatec, promete movimentar com o setor de energia renovável do Nordeste. O evento idealizado pelos engenheiros Rafael Valverde, CEO da Eolus Consultoria, e Eduardo Aragon, CEO da Brainmarket Consultoria, vai atrair cerca de 700 pessoas por dia, com o intuito de debater o mercado livre e de energias eólica e solar, com mais de 70 palestrantes do país. Com o mundo voltado para a produção de energia limpa, a Bahia lidera o ranking deste modelo energético e receberá mais de R$10 bilhões em investimentos até 2021.

