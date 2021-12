Estrela de Hollywood, Danny Glover passa temporada na Bahia

O ator americano Danny Glover e sua esposa, a paulistana Eliane Cavalleiro, adquiriram um apartamento em Salvador. O imóvel fica localizado na Barra e já foi reformado pelo casal. Eles visitam o Brasil com frequência desde que se casaram e agora passarão a dividir a residência fixa em São Francisco, na Califórnia, com temporadas em um dos maiores cartões-postais da Bahia. Danny Glover é um dos atores mais marcantes do cinema hollywoodiano, participando de clássicos como Máquina Mortífera, A Cor Púrpura e Predador. Glover irá estrelar o filme Jumanji 2, que estreia nos cinemas no dia 5 de dezembro. Além das telonas, o ator também é ativista político e realiza diversas viagens pelo mundo em prol da valorização da diversidade e combate às desigualdades.

Aquele abraço

Aquele abraço para Gilberto Gil

Para o grande cantor e compositor Gilberto Gil, criador da música que leva o nome desta seção da coluna, que toda semana vai homenagear uma personalidade. A canção composta em 1969 atravessa gerações com uma mensagem de carinho e afago, como um grito de liberdade ao dizer: “Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço, que a Bahia já me deu régua e compasso”.

Play! Depois de alguns bons ensaios nas páginas do A TARDE, com séries especiais, estreamos oficialmente nossa coluna neste domingo. Assim como fomos tão bem acolhidos, queremos que vocês sejam muito bem-vindos. Por aqui, estreamos uma nova forma de fazer colunismo social e empresarial, com estilo moderno, responsável e opinativo. É o novo olhar diante do mundo da informação, com espaço para as verdadeiras molas propulsoras que desenvolvem nossa sociedade. Agora é hora...

Consuelo Blocker: lançamento do livro “O Fio da Trama” em Salvador

Fio condutor da história é a moda, diz Consuelo

Consuelo Blocker mora na Itália, mas permeia seus passos pelo mundo inteiro. Turquia, Belo Horizonte, Londres, São Paulo são alguns dos lugares para onde ela costuma viajar – e também ser acompanhada por 270 mil pessoas, através do Instagram. Salvador já foi seu destino várias vezes, mas faz alguns anos que ela não vem à cidade. Veio agora, para lançar o livro O Fio da Trama, escrito em parceria com sua irmã Alessandra Blocker, que retrata a história das mulheres da família Pascolato – sim, ela é filha de Costanza Pascolato. O lançamento será na próxima quinta-feira (28) na Casa Cor Bahia. Em um bate-papo exclusivo com o Anota Bahia, ela contou que veio para o país especialmente para o lançamento da publicação e a capital baiana entrou na rota: “Combinei uma viagem para Trancoso e pensei: por que não fazer algo em Salvador? A promoter Licia Fabio se propôs a ajudar e vamos fazer”, conta. Consuelo diz que o livro foi baseado na moda, mas que vai muito além: “O fio condutor desta história inicialmente é a moda, já que minha avó (Gabriella) foi uma das pioneiras da indústria, minha mãe (Costanza), na editoria, e eu, de certa forma, no digital. Mas, como acontece na escrita, o livro tomou uma vida própria e acabou se tornando sobre superação feminina. Quero que ele ajude muitas pessoas”, diz.

Casa 245 vai inaugurar loja no Caminho das Árvores

Em 2020 um novo e grande empreendimento vai movimentar o mercado de decoração na Bahia. Trata-se da chegada da loja Casa 245, que será inaugurada no Caminho das Árvores em março, sob o comando da empresária Lívia de Figueiredo. Com projeto assinado pelo arquiteto Sidney Quintela, a loja em Salvador vai atuar com grandes nomes do design brasileiro e internacional e contará com a curadoria de Pedro Ariel Santana.

Questão de prestígio

Cyro Freitas recebe Maurício Barbosa e Geraldo Jr.

O empresário Cyro Freitas movimentou o começo da semana por conta do seu aniversário. Ao lado da esposa, Priscila Prates, ele recebeu amigos para celebrar a ocasião. Na festa, que aconteceu no Rio Vermelho, ele recebeu amigos, como Maurício Teles Barbosa, secretário da Segurança Pública do estado, e Geraldo Jr., presidente da Câmara de Vereadores.

Mesa redonda

Era quarta-feira, mas a movimentação no Restaurante Amado era digna de final de semana. No salão cheio, por exemplo, avistamos a empresária Larissa Bicalho (LB Home/Artefacto), jantando com as amigas paulistas Luciana Luftalla, Chris Baeta e Andrea Maluli, conversando sobre business.

A arquiteta Stephanie Mattos comandou um coquetel seguido de bate-papo com o artista plástico Almandrade, em seu espaço “Sala da Confraria”, na Casa Cor Bahia, na última sexta-feira (22).

O deputado Tiago Correia ganhou festa, organizada pela esposa Ana Coelho, para celebrar seus 40 anos, no Restaurante Amado, reunindo amigos íntimos e familiares neste sábado (23).

A engenheira Jéssica Gomes e o médico Leonardo Cortizo casaram-se com cerimônia religiosa, seguida de festa, na Casa de Stella, na tarde deste sábado (23).

Wagner Miau comemorou seu aniversário com um almoço no apartamento da namorada Bruna Martins, em Ondina, neste sábado (23).

A edição 2019 do Prêmio Núcleo Destaque vai acontecer na Pupileira nesta quinta-feira (28).

