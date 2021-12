Estilista Irá Salles reúne amigos e clientes em uma Christmas Party

Mantendo as tradições de final de ano, a estilista Irá Salles convida amigos e clientes para uma Christmas Party, nesta sexta-feira (29), a partir das 11h. O evento acontecerá no showroom da marca, no Caminho das Árvores, que recentemente foi inteiramente repaginado.

O Brunch Natalino by Paty Prazeres vai ampliar a recepção calorosa e as boas experiências que tem marcado o ano da estilista – que em 2019 celebra 20 anos de marca. Além dela, Eduardo Mathias também será anfitrião do evento, que vai iniciar as comemorações de fim de ano no mundo da moda.

adblock ativo