Esquenta Villa Garden reúne convidados no Restaurante Amado

O Restaurante Amado recebe, no próximo domingo, 8, a festa de lançamento do Villa Garden, evento que reunirá convidados a partir das 17h. A noite vai contar com o agito da dupla Jay Téch, com Rafa Mattei e Eduardo Sampaio, além dos DJ’s Victor Alencar, Leo Melo e Costaed. Com a lista de convidados assinada pelo promoter Ginno Larry e gastronomia, recepção e vista únicas do Amado, a festa inicia o esquente para o dia 29 de março, quando Alok comandará o Villa Garden na Chácara Baluarte.

