Especialista em Nutrologia desembarca em Salvador para curso inédito

As inscrições estão abertas para o curso “Avaliação laboratorial de macronutrientes – do vegetariano ao onívoro”, promovido pela Singular Pharma e dedicado a interpretação de exames com foco em avaliação nutricional do médico Eric Slywitch, um dos maiores nomes da Nutrologia no Brasil. Durante os módulos, ministrados entre março e julho e voltados para estudantes e profissionais de Medicina e Nutrição, serão discutidos temas como a obrigatoriedade no consumo de carne, alimentos que substituem a proteína animal, quais aspectos precisam ser observados em um paciente vegetariano e a relação do vegetarianismo com o emagrecimento. Essa é a primeira vez que o especialista em nutrologia e vegetarianismo, que atua em São Paulo, realiza o curso estendido na capital baiana. As inscrições e o cadastro devem ser feitos através do link.

