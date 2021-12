“Encontros da Cultura” vai receber Rita Batista, Olga Goulart e Solange Meiking

O evento Encontros da Cultura, realizado pelo Professor Garrido, em sua 102º edição vai receber Rita Batista, Olga Goulart e Solange Meiking. Sob o tema “O que é que a baiana tem? E o que podemos aprender com elas”, o encontro, em formato de bate-papo, vai acontecer nesta quarta-feira, 4, a partir das 19h, no Teatro Eva Herz, no Salvador Shopping.

