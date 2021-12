Empresários da indústria têxtil são condecorados pela ABIT

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) homenageia anualmente, através da Medalha do Mérito ABIT, empresários que ganham destaque pelo trabalho que realizam, contribuindo para o desenvolvimento do setor no país. Este ano, a Polo Salvador é uma das homenageadas como “Destaque em Sustentabilidade e Inovação”. A cerimônia de entrega da medalha acontece em São Paulo, no próximo dia 05, na sede da ABIT, quando a empresa baiana será representada pelo seu diretor, o geólogo e ambientalista Hari Hartmann.

adblock ativo