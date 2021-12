Eliana Kertész vai ganhar exposição no Palacete das Artes

A artista plástica Eliana Kertész, falecida em 2017 e eternizada pela suas famosas gordinhas – obras chamadas de Meninas do Brasil – ganha a exposição 'Fartura e Abundância', que estreia dia 18 de dezembro para o público e fica em cartaz até 8 de março de 2020 no Palacete das Artes, com entrada gratuita. A curadoria da mostra fica a cargo do artista multimídia Gringo Cardia.

