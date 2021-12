Eduardo Barreto é agraciado com Comenda Jatahy Fonseca

O juiz Eduardo Barreto foi uma das personalidades do mundo jurídico que foi homenageado, na última quinta-feira, 27, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) com a Comenda Jatahy Fonseca, concedida a personalidades do mundo jurídico e da sociedade em geral, que tenham se destacado na prestação de serviços em prol do cidadão. A cerimônia ocorreu no gabinete da Presidência do TRE-BA, e Eduardo Barreto estava acompanhado de amigos e familiares. Eduardo é filho do Desembargador Amadiz Barreto, que foi o Presidente responsável pela inauguração da primeira sede própria do TRE-BA, em 1998, um marco na evolução histórica da Corte.

