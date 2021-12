Donata Meirelles curte pós-Carnaval em Trancoso

A consultora de moda e Chief Consultant da CFO 11, Donata Meirelles, está aproveitando a temporada pós-Carnaval para relaxar em Trancoso. Entre um descanso e outro, ela aproveita o tempo para ler “Jorge Amado: uma biografia”, da escritora baiana Josélia Aguiar, Atualmente engajada na sua consultoria própria, a CFO11, que tem clientes como o grupo Restoque (dono da grife Le Lis Blanc) e o grupo JHSF, Donata, que por 8 anos foi Diretora de Estilo da Vogue, recarrega as energias no sul baiano para voltar com tudo no segundo ano do seu novo projeto.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo