Dom Murilo Krieger lança livro nesta quinta-feira

O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, lançará seu livro "Documentos de fundação e outros registros da Arquidiocese de São Salvador da Bahia Sede Primacial do Brasil" nesta quinta-feira, 28, às 18h, no Instituto Feminino da Bahia.

A obra apresenta a trajetória, além de documentos e fotografias históricos da Igreja Católica em Salvador. A entrada para o lançamento será aberta ao público.

