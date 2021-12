DJ Rafa Gouveia vai comandar pista em cinco camarotes do Carnaval

Um dos nomes mais influentes da cena eletrônica baiana, o DJ Rafa Gouveia terá uma agenda intensa no Carnaval deste ano, comandando a festa em cinco dos principais camarotes e sendo uma das principais atrações do Vumbora Day. Na quinta-feira (20), Rafa Gouveia agita os foliões do Camarote da Barra. Sexta (21), domingo (23) e segunda (24), o DJ vai comandar a pista do Camarote Skol. Ainda no domingo ele apresenta seu set no Camarote Salvador e no Vumbora Day, projeto criado por Rafa e Pipo Marques. A agenda, uma das mais concorridas da festa, se encerra na terça-feira (25) no Camarote Club.

