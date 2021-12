Dhuo vai apresentar nova coleção na Mesckla

A Mesckla vai reunir convidados, entre quarta-feira, 11, e quinta, 12, para o lançamento da coleção Outono-Inverno da Dhuo. A lista será assinada pela promoter Lila Moraes e o evento vai contar com a presença de Leonam Dantas, estilista da marca. Com um DNA único e irreverente, a Dhuo, que é comanda por Leonam e Giuliano Mazeti, está completando 15 anos em 2020. Livre de padrões pré-estabelecidos e distante do óbvio, a estamparia autoral e exclusiva é assinada por Giuliano, somada ao olhar de Leonam no desenvolvimento de modelagens atemporais – dois dos principais pilares que sustentam os conceitos e a essência Dhuo. A Mesckla, uma das principais multibrands de Salvador, fica localizada na Rua Território Rio Branco, Pituba.

