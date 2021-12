Destinos nacionais são os mais procurados pelos brasileiros para o Réveillon

De acordo com um levantamento realizado pelo buscador de voos TurismoCity, os destinos nacionais são os mais procurados pelos brasileiros que pretendem viajar no Réveillon deste ano. De acordo com a pesquisa, a cidade do Rio de Janeiro (RJ) é a principal escolha dos viajantes, seguida de Trancoso, no sul da Bahia. Em sequência, vem: Jericoacoara (CE), Natal (RN), Recife (PE), Florianópolis (SC), Miami (EUA), Nova York, (EUA), Punta Del Este (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina).

