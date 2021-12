Desembargador Raimundo Cafezeiro será homenageado pelo TRE-BA

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) vai homenagear, no dia 12 de março, às 17h, o Desembargador Raimundo Cafezeiro, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Natural de Jequié, o Desembargador Raimundo Cafezeiro graduou-se em Direito em 1987. É Doutor em Direito, pós-graduado em Direito Público, Direito Eleitoral e Direito de Estado. Em 2015, foi escolhido como Desembargador pela vaga do quinto constitucional, na classe dos advogados, tomando posse no dia 12 de novembro de 2015. Entre os diversos cargos que já ocupou, foi Procurador Jurídico do Município de Itagibá. Atualmente, preside a 5ª Câmara Cível no TJBA. A homenagem, com a outorga da medalha, será conduzida pelo Presidente do TRE-BA, o Desembargador Jatahy Júnior.

