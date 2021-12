Debate sobre proteção de dados abre temporada do 'Quem Sabe Faz a Live'

A Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) convidou especialistas para debater, nesta terça-feira (10), às 15h30 , sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que regulamenta a política de proteção de informações pessoais e privacidade.

Por ser um tema complexo, que gera mais dúvidas do que esclarecimentos, o assunto foi escolhido para inaugurar a temporada 2020 do Quem Sabe Faz a Live. Interativo, ao vivo e gratuito, o programa vai ser exibido no Facebook e Youtube da ABMP. Participam da live o executivo da área de tecnologia, gestão de informação e governança corporativa, Gilmar Miranda, e o empreendedor em transformação digital, Luiz Mendes.

Apresentado por Léo Sampaio, o encontro vai esclarecer sobre as principais mudanças e o que a lei estabelece, além de trazer informações sobre contexto, empresas que serão afetadas e requisitos básicos, destacando os grandes desafios e benefícios das organizações.

