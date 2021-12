David Bastos é confirmado na CasaCor São Paulo

O arquiteto baiano David Bastos, que faz um estrondoso sucesso no eixo Rio-São Paulo, está confirmado na edição 2020 da CasaCor São Paulo. Depois de um pequeno intervalo, o profissional vai retornar a mostra de decoração e design que tem a chancela de maior das Américas, assinando o Espaço Todeschini, que terá 300m² - a marca será responsável pela participação do profissional. O evento, que este ano será pautado pelo conceito A Casa Original, ganha sua 34ª edição entre os dias 2 de junho e 2 de agosto, no Jockey Club, na capital paulista.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo