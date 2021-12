David Bastos curte penúltimo dia de folia no Camarote da Veveta

David Bastos, o arquiteto baiano que ganhou o mundo, elegeu, para aproveitar a penúltima noite de Carnaval, o Camarote da Veveta, um dos lugares mais celebrados desta edição. Na passagem do trio de Durval Lelys, o cantor louvou a presença do arquiteto no Circuito: “Pedi a ele para rabiscar um espaço e nasceu esse verdadeiro Camarote do Reino. Obrigado, David”, disse Durval, reverenciando o amigo.

No comando do escritório DB Arquitetos, que no Brasil conta com escritórios na Bahia e em São Paulo, David acompanha amizades e familiares, além de estar confortável no espaço projetado por Babbie Becattini, arquiteta e sobrinha de Ivete Sangalo.

