Danilo Fernandes é o novo Chef do restaurante Amado

Um dos Chefs que mais tem se destacado na nova geração da gastronomia baiana, Danilo Fernandes vai assumir a cozinha do restaurante Amado. Danilo tem passagens destacadas pelos resutaurantes Al Mare e Orí e é um dos discípulos do Chef Fabrício Lemos, que em 2014 foi o primeiro a receber o bastão do Chef e restauranteur Edinho Engel. Conhecido pelo estilo simples e minimalista, Danilo ficará, de início, sob a supervisão de Edinho Engel. Por enquanto, não haverá mudanças no cardápio da casa.

