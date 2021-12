Daniela Mercury arrasta multidão no Campo Grande

Depois da passagem de Ivete Sangalo, quem comandou as ações no Circuito Osmar, no Campo Grande, na tarde desta terça-feira, 25, foi a cantora Daniela Mercury. Mesmo debaixo de chuva, a Rainha do Axé arrastou uma multidão no último dia de Carnaval – ampliando o conceito da fantasia “Rainha das Águas” do look verde e vermelho com o qual Daniela desfila.

