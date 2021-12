Coronavírus provoca adiamento da Bolsa de Turismo de Lisboa

O medo do coronavírus tem adiado shows, eventos esportivos e congressos pelo mundo. Desta vez, a Fundação AIP emitiu um comunicado em que adia a edição da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa para 27 a 31 de maio. A BTL é reconhecida como o evento mais importante na área do turismo em Portugal e como um ponto de encontro de profissionais. Em comunicado, a Fundação AIP explica que, “em articulação com o Governo (Ministério da Economia) e as Associações mais relevantes no Setor do Turismo concluíram que, face a este novo enquadramento, deixaram de estar reunidas as condições para poder assegurar a realização da BTL 2020 nas datas originalmente previstas.” A organização salienta que seguiu as recomendações da Direção Geral de Saúde da OMS. A BTL aconteceria, originalmente, entre os dias 11 e 15 de março.

