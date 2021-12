Conheça os baianos que são destaque na lista Under 30 da Forbes

Desde 2014, a lista Under 30, da Forbes Brasil, destaca os mais brilhantes empreendedores e criadores brasileiros abaixo dos 30 anos. Na última edição, divulgada recentemente, foram selecionados 06 nomes em cada uma das 15 categorias, dentre eles, foram contemplados dois representantes da Bahia.

A soteropolitana Karine Oliveira, de 27 anos, foi destaque em “Ciência e Educação” por sua atuação com a Wakanda Educação Empreendedora, fundada em 2018. Ela, que já tinha anos de experiência à frente de negócios, em área como moda e produtos de beleza, também atuou com políticas públicas.

Com a Wakanda, Karine propõe traduzir abordagens do empreendedorismo tradicional em uma linguagem acessível à população periférica, com foco nas competências de gestão financeira, vendas e planejamento.

Também de Salvador, Arthur Lima, que tem 28 anos, que é dentista, foi reconhecido no mesmo segmento pela criação do AfroSaúde, uma plataforma que atende a oferta e a demanda para um atendimento mais humanizado. O serviço foi cofundado com o jornalista Igor Leonardo, que enfrentava dificuldades em encontrar especialistas para tratar problemas específicos da pele negra.

O app da healtech conta com mais de 600 profissionais como médicos, fisioterapeutas, dentistas e terapeutas na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de oferecer telemedicina, tão necessária em meio à pandemia. Para 2021, a ideia é que o AfroSaúde também comece a oferecer um braço educacional focado em empreendedorismo para profissionais de saúde.

