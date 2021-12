Conheça a nova estrutura do Camarote do Nana

Em 2020, devido às obras que estão acontecendo no antigo Salvador Praia Hotel, o Camarote do Nana contará com uma nova – e mais aprimorada – estrutura. O espaço, que vai contar com dois níveis, terá no térreo: Restaurante Italiano, Pizzaria, Temakeria, Sorveteria, Hamburgueria, Posto Médico, Salão de Beleza, Customização e Sanitários. Já no 1º andar: Restaurante Japonês, Churrascaria, Super Mirante e Spa. Além do Palco Praça e Palco Praia que receberam grandes nomes da música, como Bell Marques, Mano Walter e Harmonia do Samba.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo