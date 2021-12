Como será a rotina de ACM Neto após deixar a prefeitura de Salvador

A vida do prefeito de Salvador, ACM Neto, hoje, após oito anos de mandato, é turbulenta, recheada de relatórios, problemas diversos, incontáveis ligações, audiências com políticos de todas as esferas e inúmeras reuniões com secretários do município, vereadores e aliados. Mas no dia 1º de janeiro de 2021 tudo vai mudar. Antonio Carlos, ou Tony, como é chamado pelos amigos e familiares, entregará o cargo a um sucessor, que provavelmente seja seu atual vice, Bruno Reis. E, daí em diante, pretende passar cerca de quatro meses em Londres ou nos Estados Unidos, estudando, aprimorando seus conhecimentos estratégicos e políticos. Na volta a Salvador, terá um escritório político, com uma equipe enxuta e objetiva, formada por secretárias e assessores, e se dividirá entre a capital baiana e Brasília, para atuar na executiva do DEM, partido do qual é presidente. Com tudo isso organizado, o político vestirá seu melhor sorriso – e também suas peças Hugo Boss, Lacoste e Salvatore Ferragamo – e iniciará uma série de viagens pelo interior da Bahia, onde dará forma e molde a sua candidatura ao governo da Bahia, mirando as eleições de 2022.

Conhecimento

Edza Brasil, fundadora e diretora técnica da Singular Pharma, vai passar o ano entre as cidades de Salvador e São Paulo para cursar uma pós-graduação com o tema Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase, curso relacionado à prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade – um dos focos de sua farmácia. Ministrada pelo mestre em cardiologia e nutrólogo Lair Ribeiro, a pós tem uma grade extensa, tratando questões como o metabolismo corporal; anatomia e fisiologia celular; carboidratos e gorduras; fitonutrientes, entre outros assuntos.

Aquele abraço

Tia Má foi eleita uma das 25 negras mais influentes da internet | Foto: Reprodução

Para Maíra Azevedo, a Tia Má, baiana que se tornou uma das mulheres mais influentes do país, fazendo sucesso com seus vídeos nas redes sociais sobre relacionamentos, empoderamento feminino e assuntos do cotidiano e também com seus monólogos, que já apresentou por todo o Brasil. Mesmo já tendo sido eleita uma das 25 negras mais influentes da internet e integrando o time de parceiros do programa Encontro com Fátima Bernardes, na Rede Globo, se mantém acessível e firme nos seus propósitos, sem deslumbramento.

TENHO DITO...

“Essas pedras preciosas que há nas minhas joias, elas são como eu acho que o amor devia ser. Elas são puras, são de verdade e são para sempre”

Hebe Camargo, apresentadora falecida em 2012

ANOTAaí

O Restaurante Amado recebe hoje, 8, a festa de lançamento do Villa Garden, evento que reunirá convidados a partir das 17h. A noite vai contar com o agito da dupla Jay Téch, com Rafa Mattei e Eduardo Sampaio, além dos DJs Victor Alencar, Leo Melo e Costaed. Com a lista de convidados assinada pelos promoters Ginno Larry, Paulo Gabriel e Simone Pires, e gastronomia, recepção e vista únicas do Amado, a festa inicia o esquente para o dia 29 de março, quando Alok comandará o Villa Garden na Chácara Baluarte.

Acontece na próxima terça-feira, 10, no teatro do Wish Hotel da Bahia, às 19h, a Premiação POP 2019, realizada pela prefeitura de Salvador. O programa de otimização de performance de hotéis e atrativos turísticos monitora 112 meios de hospedagem e 37 equipamentos e atrativos turísticos. A Premiação POP 2019 irá reconhecer os seis finalistas de quatro categorias: “Hotéis de até 50 apartamentos”; “Hotéis entre 51 e 150 apartamentos”; “Hotéis com mais de 150 apartamentos”; e “Equipamentos e atrativos turísticos”.

Salvador vai ganhar a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial (Camarb), entidade sem fins lucrativos que representa uma nova alternativa para o mercado empresarial baiano na solução extrajudicial de conflitos. O lançamento vai acontecer na quinta-feira (12), às 18h30, no salão de eventos do Yacht Clube da Bahia. O escritório de Salvador será inaugurado com a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Bahia, Fabrício de Castro Oliveira, e do professor e advogado Fredie Didier Jr.

ESTADO de NERVOS

Mais mistério do que significado

A verdade é que ninguém pode sentir como você sente. Nem suas alegrias, as mais eufóricas e extasiantes, mesmo se faladas ou detalhadas, nem suas tristezas e decepções, quando confessadas. Aos corações e ouvidos alheios, tudo é devaneio. Da mesma forma que não se explica o fato de gostar muito de alguém, nem o fato de não gostar nada. Por isso não devemos discorrer sobre motivos e razões de sentimentos acerca de ninguém, porque tudo isso é mais mistério do que significado.

Entrevista - Gegê Magalhães

Diretor de entretenimento fala sobre o cenário do segmento em Salvador

O diretor-executivo da Salvador Produções, Gegê Magalhães, conversou com o Anota Bahia sobre a ascensão que o circuito turístico, festivo e comercial conquistou em Salvador. Em uma brecha na agenda intensa de preparativos, que já foi retomada, Gegê também louvou o ciclo carnavalesco que foi consumado: “Eu digo que este foi, sem dúvida, o melhor Carnaval de todos os tempos. A cada ano que passa evolui muito, mas estamos realmente colhendo as mudanças culturais e empresariais que aconteceram nos últimos tempos”.

Especialista em materializar novos conceitos nas festas, a Salvador Produções, que reconfigurou dos blocos e camarotes do Carnaval aos ensaios de verão e São João, Gegê ressaltou o entusiasmo com uma das apostas do novo ciclo: “O Forró das Antigas, por exemplo, já está na rua com força total, mas estou apostando muito no Só Modão. Vai ter muita coisa nova, muitas surpresas, e tudo com um espírito do interior. Não como uma festa junina, mas como uma festa country, reunindo quem é apaixonado por essa música, esse lifestyle”.

Ele também compartilhou a alegria de trabalhar com o que ama em um contexto fértil onde as atitudes floresçam – o Anota Bahia adiantou na semana passada, por exemplo, que Marília Mendonça será uma das atrações do Forró do Piu Piu, um dos prediletos de Gegê: “Os últimos oito anos da cidade foram de grande evolução e, principalmente, profissionalização – do Carnaval às festas. Além de possibilitar a Salvador manter a sua magia, recuperando um protagonismo explícito no Carnaval, por exemplo, que voltou a lotar blocos e camarotes. A crise financeira havia fortalecido carnavais locais, de Belo Horizonte a São Paulo. Mas colocando as coisas no trilho, não adianta: Salvador será sempre Salvador”. O reflexo do jeito que Gegê viu a cidade tomar tem alimentado as maiores expectativas, que ele não esconde: “Hoje existe um calendário formado, que é o fundamental. Temos grandes festas, que atraem milhares de turistas. Com o Centro de Convenções, isso se amplia, e mais eventos virão para cá. Então, entre 2020 e 2021 vai ter um novo grande reflexo no setor de turismo e hotelaria. Como a segurança pública está cada vez melhor, e mais respeitada, colheremos os resultados desse panorama, com certeza e com muito trabalho. Repito, porque não tem jeito: Salvador será sempre Salvador”, diz, com brilho nos olhos e sorriso de ponta a ponta.

Bday nos EUA

O empresário André Gagliano, sócio do Grupo San Sebastian, foi passar o aniversário em Orlando (EUA) com um grupo de amigos. Ele aproveita a curta temporada de férias para descansar da agenda intensa de Carnaval, quando o Grupo San Folia bateu recorde de vendas com blocos como Blow Out e O Vale. Após o descanso, André retorna com tudo para realizar festas como a Micareta Salvador, que ganhou uma versão em São Paulo nos dias 12 e 13 de junho, no Sambódromo do Anhembi.

Cidadãos do mundo

O baiano Felipe Malheiros, radicado em São Paulo, e sua namorada Samantha Coltro, depois de uma temporada de final de ano entre Trancoso e Salvador, desembarcaram em Miami, nos Estados Unidos. Felipe, vale lembrar, tem formação em economia e atua na capital paulista em uma grande gestora de patrimônio.

Grandes eventos de turismo, design e moda são cancelados por conta do coronavírus

Salão do Móvel de Milão teve data remarcada | Foto: Reprodução

O medo do coronavírus tem adiado eventos importantes pelo mundo. A Fundação AIP adiou a edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, que aconteceria entre 11 e 15 de março, para os dias 27 a 31 de maio. A BTL é reconhecida como o evento mais importante na área do turismo em Portugal e conta com a participação da Bahia, representada pela Secretaria de Turismo. A 59ª edição do Salão do Móvel de Milão (o iSaloni), que geralmente atrai dezenas de arquitetos baianos, pois é o maior evento de arquitetura de interiores e decoração no mundo e ponto de referência global do setor de casa, mobiliário e equipamentos para a indústria de móveis, aconteceria entre 21 e 26 de abril e agora foi remarcado para os dias 16 a 21 de junho. Por fim, vale registrar que grandes marcas do cenário fashion mundial também adiaram seus desfiles de apresentação de coleção, a exemplo da Prada, em Tóquio, a Gucci, em São Francisco, e a Ralph Lauren, em Nova York.

Ademi finca bandeiras em Feira de Santana

A Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) escolheu o incorporador Rogério Marques como representante da entidade em Feira de Santana, no interior da Bahia. A nomeação reforça os novos caminhos para o mercado imobiliário baiano previstos pela associação, que agora segue rumo ao interior. “A Ademi procura, agora, levar conteúdo, mostrar a força e a importância do associativismo, com ferramentas, palestras e cursos ao mercado imobiliário do interior baiano, da mesma forma como já atua na capital”, destacou Cláudio Cunha, presidente da associação. Nas próximas semanas, a entidade realizará na cidade uma série de atividades com os players locais, apresentando a associação e estreitando contato com os representantes do mercado imobiliário feirense.

Confira mais notícias no site Anota Bahia.

adblock ativo