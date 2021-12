Claudia Leitte desfila como Mulan no último dia de Carnaval

“A flor que desabrocha na adversidade é a mais rara e mais bela de todas.” Esse foi o mote que inspirou o desfile do bloco Largadinho nesta terça-feira de Carnaval. Encerrando um ciclo em que homenageou a diversidade e a força do universo feminino, Claudia Leitte arrasta uma multidão no circuito Dodô (Barra-Ondina) fantasiada como Mulan. A cantora, que anunciou o look compartilhando uma das principais frases do filme nas redes, já havia homenageado Madonna no Carnaval dos Carnavais.

