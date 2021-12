Claudia Leitte confirma dois dias de 'Bloco Largadinho' em 2021

O Carnaval deste ano foi marcante para todos os foliões que estiveram presentes nos blocos de Claudia Leitte pelo Brasil. O “Bloco Largadinho”, um dos mais tradicionais, teve a venda de abadás esgotada com antecedência devido a grande procura.

Devido as solicitações feitas pelas pessoas, que elogiaram a organização do bloco durante o circuito Barra-Ondina neste ano, em Salvador, a equipe de Claudia Leitte acaba de anunciar o “Bloco Largadinho” em dose dupla para 2021.

O trio sairá no domingo (14/02) e na terça-feira (16/02) de Carnaval. “Foi uma troca de tanto amor no Largadinho desse ano, que já está confirmado para o ano que vem e em dose dupla o meu bloco no circuito Barra-Ondina. Em 2021 teremos um dia a mais para que ninguém fique de fora desse momento”, conta Claudia Leitte.

