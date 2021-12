Christianne Peleteiro é a nova franqueada Todeschini em Salvador

Reconhecida pelo trabalho realizado à frente da Novo Projeto Bahia, Christianne Peleteiro, que em 2019 foi homenageada com o título de cidadã soteropolitana, será a nova franqueada da loja Todeschini em Salvador. Com o marido e sócio Ronaldo Peleteiro, ela dará continuidade a toda história, tradição e qualidade da marca, que, com mais de oito décadas no mercado, é uma das maiores fábricas de móveis planejados da América Latina. A movimentada inauguração da loja está prevista para março, na Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores, e promete aquecer o mercado de arquitetura e decoração de interiores com lançamentos de novos padrões, pinturas, produtos e complementos elegantes e sofisticados, antecipando as últimas tendências mundiais de design e decoração.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo