Chega ao fim a parceria do Yacht Clube com a Revista Yacht

A Revista Yacht, publicação bimestral que era destinada aos associados do maior clube náutico do Estado, o Yacht Clube da Bahia, não será mais feita em parceria com o clube e não será mais o veículo de comunicação oficial do clube com conteúdos institucionais. A decisão foi tomada pela atual gestão do YCB, presidida pelo comodoro Marcelo da Gama Lobo.

A revista agora seguirá independente pela editora Canal 2, com um enfoque que irá além do mundo náutico, com novos colunistas e projetos. Todas as novidades serão anunciadas no lançamento da edição de final de ano que acontecerá em um evento antes do Natal.

Veja mais notícias no Anota Bahia

adblock ativo