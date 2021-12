CASACOR Bahia vai apresentar novo formato em julho

As edições físicas e presenciais da CASACOR não irão acontecer em todo Brasil, neste ano de 2020. A decisão procura garantir o compromisso da marca com a segurança da sociedade e reafirmar a empatia da CASACOR e seus parceiros com a situação nacional e sua solidariedade com a família dos inúmeros brasileiros mortos na terrível pandemia. A franquia da Bahia, que segue sob o comando dos empresários Jussara e Carlos Amorim, apresentará seu formato inovador e digital em julho, em sintonia e conjunto com a direção nacional.

Conteúdo produzido pelo site Anota Bahia

