Carnavalito vai reunir foliões e celebridades na Fonte Nova

Acontece, no sábado, 22, e segunda-feira, 24, de Carnaval, a segunda edição do Carnavalito, na Itaipava Arena Fonte Nova. O evento, que já é um dos mais buscados para o período na cidade, promete reunir uma constelação de celebridades. Entre as presenças já confirmadas estão nomes como do ator da Rede Globo, Marcello Melo Jr., que atualmente protagoniza a minissérie Arcanjo Renegado; do ator e cantor Fiuk e do ator Kaysar Dadour. Aline Riscado, também marcará presença pelo segundo ano consecutivo no Carnavalito. Quem também vai curtir a animação do evento são as atrizes Fernanda Paes Leme e Luana Xavier, apresentadoras do programa Viagem a Qualquer Custo, do canal GNT; a atriz Carla Diaz, que viverá Suzane Von Richthofen no cinema.

Veja mais notícias em Anota Bahia

adblock ativo