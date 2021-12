Carnaval de Bell Marques contará com trio sem cordas

O Carnaval de Bell Marques promete ser intenso em 2020. O cantor, que comanda blocos tradicionais na folia baiana no circuito Barra/Ondina, também estará presente em camarotes e fazendo shows em outras cidades. Na quinta-feira, 20, ele sairá em um trio sem cordas, do Governo do Estado da Bahia. Na sexta, 21, ele puxa o bloco Vumbora e em seguida vai para a cidade de Barreiras, no interior da Bahia. No sábado, 22, repete a dose com o Vumbora e depois comanda show no Camarote Salvador. Domingo, 23, é dia do bloco Camaleão, na segunda, 24, também, quando ele se apresenta no Camarote do Nana. Por fim, na terça, 25, o cantor faz o último dia de Camaleão e depois viaja para Recife, onde tem show marcado.

