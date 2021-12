Carlos Rodeiro será homenageado com exposição em Salvador

O Barra Fashion, grande evento de moda realizado pelo Shopping Barra, acontecerá este ano em forma de exposição. Até o dia 12 de setembro, a Praça Central do centro de compras receberá looks de 50 marcas, expostos em manequins, que apontarão as tendências da temporada Primavera/Verão.

Além disso, no próximo dia 3, uma grande mostra vai homenagear o joalheiro Carlos Rodeiro, com 16 fotos icônicas dos seus desfiles, sempre abrilhantados por artistas na passarela – como Ildi Silva, Henri Castelli e Daniela Mercury – e personalidades na plateia. A produção de todo movimento é assinada por Almir Jr. e Marcelo Gomes.

adblock ativo