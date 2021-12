Camarote Bradesco Píer vai celebrar os 13 anos do banco no Carnaval de Salvador

Um dos grandes incentivadores da cultura no País, o Bradesco está participando com uma cobertura extensa no Carnaval de Salvador. Há 13 anos o banco é um dos principais patrocinadores da folia. Este ano, um dos destaques da presença do Bradesco na maior festa do planeta é o Camarote ‘Bradesco Pier’, além do patrocínio de 17 grandes blocos de rua; entre eles, destaques para o Bloco do Nana, com Léo Santana, o Bloco Coruja, com Ivete Sangalo, e o Bloco Vumbora, com Bell Marques. O Bradesco também distribuirá batekos e blimps por todo o Circuito Dodô (Barra-Ondina).

