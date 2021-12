Brown e Margareth participam da iniciativa ‘Brasil Andar Com Fé’

Com a intenção de ajudar a divulgar instituições (ONGs) de todo o Brasil, o projeto “Brasil Andar Com Fé” está compilando instituições de comunidades de nove regiões do país para que as doações sejam feitas diretamente .

Acaba de ir ao ar o terceiro lançamento da campanha, com as participações da Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Luedji Luna e Zudilla.

A nova gravação reforça mensagens que já foram passadas por Marisa Orth e Gustavo Machado, pela madrinha do projeto, Preta Gil e, pelo primeiro lançamento, que contou com Rappin’ Hood, Fernanda Abreu e Rashid.

A partir do beat criado pelo produtor musical Renato Neto, a ação convida artistas a gravar versões da música de Gilberto Gil, como um convite às ações sociais no Brasil todo.

Conteúdo produzido pelo site Anota Bahia.

adblock ativo