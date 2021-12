Brasileiro que visitou todos os países do planeta ministra palestra em Salvador

Ostentando a marca de viajante mais rápido do mundo após bater o recorde e visitar todos os países do globo terrestre em pouco mais de um ano, o digital influencer e empresário Anderson Dias volta à Salvador para ministrar, pela primeira vez, a palestra “A Volta ao Mundo e Empreendedorismo”, no Teatro ISBA, em Ondina, às 19:30 do dia 20 de março.

Anderson, que acumula mais de um milhão de seguidores na página @196sonhos, concluiu em novembro de 2019 seu objetivo de dar a volta ao mundo, e seu feito superou a marca da canadense Taylor Demonbreun, conquistando assim dois recordes: o de viajante que percorreu o mundo mais rápido e o de único brasileiro a visitar todos os países da Terra. Na palestra, Anderson Dias vai compartilhar com o público sua história de vida e os desafios que enfrentou quando decidiu cumprir a tarefa de dar a volta ao planeta.

